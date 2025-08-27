Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend in Grün

Notierung im Blick

Die Aktie von Arm zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 143,05 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 143,05 USD zu. In der Spitze gewann die Arm-Aktie bis auf 143,79 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 141,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 466.512 Arm-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,84 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD ab. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 78,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Arm in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,05 Mrd. USD im Vergleich zu 939,00 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,68 USD je Aktie belaufen.

