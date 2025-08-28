Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktie im Fokus

Die Aktie von Arm gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Arm befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,0 Prozent auf 139,76 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Arm-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 139,76 USD ab. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 139,26 USD nach. Mit einem Wert von 140,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 184.094 Arm-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 markierte das Papier bei 182,88 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,85 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,00 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Arm-Aktie.

Arm veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 939,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

