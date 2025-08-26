DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,25 -4,1%Dow45.545 -0,2%Nas21.467 -1,1%Bitcoin92.685 -3,8%Euro1,1695 +0,1%Öl68,12 -0,2%Gold3.445 +0,8%
Arm im Blick

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagabend mit Verlusten

29.08.25 20:24 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Freitagabend mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 138,53 USD.

Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 138,53 USD. Die Arm-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 137,45 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,46 USD. Zuletzt wechselten 427.929 Arm-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Der derzeitige Kurs der Arm-Aktie liegt somit 24,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Arm-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 30.07.2025 hat Arm in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD gegenüber 0,21 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,05 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 939,00 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Arm-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

