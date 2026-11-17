Armlogi hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,45 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Armlogi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,9 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net