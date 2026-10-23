ARMOUR Residential REIT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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ARMOUR Residential REIT hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,26 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 331,03 Prozent auf -909,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 393,5 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.net
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