ARMOUR Residential REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

24.07.26 06:35 Uhr

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ARMOUR Residential REIT hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,940 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 210,8 Millionen USD gegenüber 194,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net