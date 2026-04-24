ARMOUR Residential REIT präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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ARMOUR Residential REIT hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber -0,940 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz wurden 210,8 Millionen USD gegenüber 194,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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