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Aros Bostadsutveckling Registered legte Quartalsergebnis vor

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Aros Bostadsutveckling Registered präsentierte in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,64 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,440 SEK je Aktie generiert.

Aros Bostadsutveckling Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 755,4 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 703,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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