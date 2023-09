Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA gibt am Freitagvormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von Aroundtown SA gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aroundtown SA-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 1,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aroundtown SA nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 1,6 Prozent auf 1,64 EUR. Im Tief verlor die Aroundtown SA-Aktie bis auf 1,63 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,64 EUR. Bisher wurden heute 203.295 Aroundtown SA-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 2,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2023). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aroundtown SA-Aktie mit einem Kursplus von 82,62 Prozent wieder erreichen. Am 30.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,88 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 46,54 Prozent würde die Aroundtown SA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aroundtown SA am 30.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Aroundtown SA ebenfalls 0,06 EUR je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 402,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 393,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 29.11.2023 terminiert. Schätzungsweise am 27.11.2024 dürfte Aroundtown SA die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Aroundtown SA 2023 einen Verlust in Höhe von -1,236 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

