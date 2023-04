Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA reagiert am Donnerstagmittag positiv

Die Aroundtown SA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 1,19 EUR. Kurzfristig markierte die Aroundtown SA-Aktie bei 1,21 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 1,17 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.303.659 Aroundtown SA-Aktien umgesetzt.

Bei 5,21 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aroundtown SA-Aktie 77,06 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2023 Kursverluste bis auf 1,15 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,76 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aroundtown SA am 25.05.2022 vor.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Aroundtown SA am 30.05.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 28.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,285 EUR je Aroundtown SA-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aroundtown SA-Aktie

März 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Aroundtown-Aktie angepasst

Aroundtown-Aktie schließt im Plus: Aroundtown verzeichnet Nettoverlust - Keine Dividendenzahlung geplant - Auch Vonovia & Co. erholt

Aroundtown, TAG Immobilien, Vonovia & Co.: Immobilien-Aktien weiter im Abwärtssog

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com