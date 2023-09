Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA am Nachmittag auf Höhenflug

Aroundtown SA im Fokus

Die Aktie von Aroundtown SA zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Aroundtown SA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,3 Prozent auf 1,85 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Aroundtown SA zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 8,3 Prozent auf 1,85 EUR. Die Aroundtown SA-Aktie legte bis auf 1,87 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 8.085.259 Aroundtown SA-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 2,99 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 61,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.05.2023). Der aktuelle Kurs der Aroundtown SA-Aktie ist somit 52,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,14 EUR.

Am 30.05.2023 lud Aroundtown SA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Aroundtown SA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 402,60 EUR im Vergleich zu 393,70 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Aroundtown SA am 29.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Aroundtown SA.

2023 dürfte Aroundtown SA einen Verlust von -1,289 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aroundtown SA-Aktie

Börse Frankfurt: SDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt in Rot: So steht der SDAX am Nachmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX mittags in Rot