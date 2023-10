Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Anleger trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Aroundtown SA

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Aroundtown SA. Die Aroundtown SA-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 1,91 EUR abwärts.

Die Aroundtown SA-Aktie notierte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 1,91 EUR. Die Aroundtown SA-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,88 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 300.429 Aroundtown SA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 16.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 2,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 56,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aroundtown SA-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,88 EUR am 30.05.2023. Derzeit notiert die Aroundtown SA-Aktie damit 118,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,16 EUR.

Aroundtown SA ließ sich am 30.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Aroundtown SA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 402,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 393,70 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 29.11.2023 dürfte Aroundtown SA Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 27.11.2024.

Laut Analysten dürfte Aroundtown SA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,347 EUR einfahren.

