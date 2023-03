Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA am Dienstagnachmittag im Sinkflug

Die Aroundtown SA-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 13,0 Prozent im Minus bei 1,32 EUR. Der Kurs der Aroundtown SA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,31 EUR nach. Bei 1,53 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Aroundtown SA-Aktien beläuft sich auf 15.686.760 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.03.2022 erreicht. Derzeit notiert die Aroundtown SA-Aktie damit 76,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 1,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 28.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 2,85 EUR je Aroundtown SA-Aktie an.

Aroundtown SA veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Aroundtown SA am 29.03.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 28.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 0,347 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

