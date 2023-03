Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA knickt am Mittwochvormittag ein

Die Aroundtown SA-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,4 Prozent auf 1,28 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Aroundtown SA-Aktie bisher bei 1,28 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,37 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.102.612 Aroundtown SA-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.03.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,51 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 76,70 Prozent hinzugewinnen. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,28 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,85 EUR aus.

Am 25.05.2022 hat Aroundtown SA die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Aroundtown SA wird am 30.05.2023 gerechnet. Aroundtown SA dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,283 EUR je Aktie in den Aroundtown SA-Büchern.

