Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA am Vormittag auf Höhenflug

Das Papier von Aroundtown SA legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,6 Prozent auf 1,45 EUR. Die Aroundtown SA-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,46 EUR an. Mit einem Wert von 1,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Aroundtown SA-Aktien beläuft sich auf 802.965 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,43 EUR erreichte der Titel am 31.03.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aroundtown SA-Aktie 73,28 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 1,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.03.2023). Mit Abgaben von 20,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,81 EUR für die Aroundtown SA-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aroundtown SA am 25.05.2022.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 30.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Aroundtown SA-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 28.05.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Aroundtown SA-Gewinn in Höhe von 0,285 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aroundtown SA-Aktie

Aroundtown-Aktie schließt im Plus: Aroundtown verzeichnet Nettoverlust - Keine Dividendenzahlung geplant - Auch Vonovia & Co. erholt

Aroundtown, TAG Immobilien, Vonovia & Co.: Immobilien-Aktien weiter im Abwärtssog

Aroundtown-Aktie & Co. in Tiefrot: Europas Immobiliensektor belastet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown SA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown SA

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com