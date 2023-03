Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA zündet am Mittag Kursrakete

Die Aroundtown SA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 5,4 Prozent auf 1,43 EUR. Der Kurs der Aroundtown SA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,47 EUR zu. Bei 1,37 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 9.048.506 Aroundtown SA-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,43 EUR) erklomm das Papier am 31.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 73,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aroundtown SA-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,20 EUR. Dieser Wert wurde am 29.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 19,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 2,81 EUR.

Aroundtown SA ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird für den 30.05.2023 terminiert. Aroundtown SA dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.05.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 0,285 EUR je Aktie in den Aroundtown SA-Büchern.

