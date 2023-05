Aroundtown SA Aktie News: MDAX Aktie Aroundtown SA büßt am Dienstagvormittag ein

Das Papier von Aroundtown SA gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 0,889 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Aroundtown SA-Aktie ging bis auf 0,876 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,893 EUR. Bisher wurden heute 1.054.113 Aroundtown SA-Aktien gehandelt.

Am 31.05.2022 markierte das Papier bei 4,421 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aroundtown SA-Aktie somit 79,882 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.05.2023 (0,876 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Aroundtown SA-Aktie mit einem Verlust von 1,462 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 2,53 EUR an.

Am 25.05.2022 hat Aroundtown SA in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aroundtown SA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 393,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 393,70 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Aroundtown SA wird am 30.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Aroundtown SA-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 28.08.2024.

Laut Analysten dürfte Aroundtown SA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,713 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com