Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Aroundtown SA gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 1,56 EUR zu.

Um 09:05 Uhr sprang die Aroundtown SA-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 1,56 EUR zu. Der Kurs der Aroundtown SA-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 1,57 EUR zu. Bei 1,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 179.259 Aroundtown SA-Aktien umgesetzt.

Am 16.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 2,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 92,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aroundtown SA-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.05.2023 auf bis zu 0,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Aroundtown SA-Aktie liegt somit 77,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Aroundtown SA-Aktie bei 2,13 EUR.

Am 30.05.2023 hat Aroundtown SA die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,04 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,06 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 402,60 EUR – ein Plus von 2,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aroundtown SA 393,70 EUR erwirtschaftet hatte.

Aroundtown SA dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 29.11.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Aroundtown SA.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Aroundtown SA-Verlust in Höhe von -1,236 EUR je Aktie aus.

