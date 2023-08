Aroundtown SA Aktie News: SDAX Aktie Aroundtown SA springt am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Aroundtown SA. Zuletzt ging es für das Aroundtown SA-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 8,0 Prozent auf 1,66 EUR.

Die Aroundtown SA-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 8,0 Prozent auf 1,66 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Aroundtown SA-Aktie bei 1,66 EUR. Bei 1,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 6.177.028 Aroundtown SA-Aktien den Besitzer.

Am 16.01.2023 markierte das Papier bei 2,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,93 Prozent könnte die Aroundtown SA-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,88 EUR fiel das Papier am 30.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 47,33 Prozent würde die Aroundtown SA-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aroundtown SA am 30.05.2023. Aroundtown SA hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,06 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Aroundtown SA mit einem Umsatz von insgesamt 402,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 393,70 EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,26 Prozent gesteigert.

Am 29.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Aroundtown SA veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 27.11.2024.

Laut Analysten dürfte Aroundtown SA im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -1,236 EUR einfahren.

