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Aroundtown erhöht Gewinnziel für 2026 - GCP-Anteil steigt auf 81,5 Prozent

14.04.26 14:55 Uhr
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LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown (Aroundtown SA) hat über einen Aktientausch den Anteil an seiner Tochter Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties) deutlich ausgebaut. Dies wirke sich positiv auf die für die Immobilienbranche wichtige operative Kennziffer FFO1 aus, die um 35 Millionen Euro auf Jahresbasis steigen dürfte, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag mit. Für das laufende Jahr erhöhte der Konzern das Ziel für das operative Ergebnis auf 275 bis 305 Millionen Euro. Zuvor waren 250 bis 280 Millionen Euro im Plan, nach 288 Millionen Euro im Vorjahr.

Aroundtown hatte den GCP-Aktionären den Tausch einer Aktie an dem Wohnimmobilienkonzern in vier Aroundtown-Anteile angeboten. Dieses Angebot startete Anfang März und galt für bis zu etwas mehr als 47 Millionen GCP-Anteile. Letztendlich wurden Aroundtown knapp 33,4 Millionen GCP-Aktien zum Tausch angedient, wie das Unternehmen am Dienstag weiter mitteilte. Damit habe sich der Anteil von Aroundtown an GCP von 62,5 auf 81,5 Prozent erhöht./mne/err/jha/

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30.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
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05.03.2026Aroundtown SA BuyWarburg Research
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05.03.2026Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.12.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.11.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
27.08.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
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30.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
04.03.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.03.2026Aroundtown SA NeutralUBS AG
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04.03.2026Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
07.01.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
26.11.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.11.2025Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital

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