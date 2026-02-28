Aroundtown erreicht Prognose am unteren Ende und zahlt wieder Dividende

DOW JONES--Aroundtown hat im vergangenen Jahr einen weiteren Rückgang des operativen Gewinns FFO I verbucht, die Prognose damit aber am unteren Ende der Spanne erreicht. Die Aktionäre sollen nach zwei Jahren Pause wieder eine Dividende bekommen. Der Luxemburger Immobilienkonzern kündigte an, 0,08 Euro pro Aktie auszuschütten, das entspricht einer Quote von 30 Prozent des FFO I. Ab 2026 soll jährlich die Hälfte davon ausgeschüttet werden.

Wer­bung Wer­bung

Im Geschäftsjahr 2025 lag der FFO I mit 288 Millionen Euro um 9 Prozent unter dem Vorjahr. Dies sei vor allem höheren Finanzierungskosten geschuldet, teilte das im MDAX notierte Unternehmen mit. Der FFO I pro Aktie ging um 3 Cent auf 26 Cent zurück. Aroundtown hatte einen FFO I zwischen 280 und 310 Millionen Euro bzw 0,26 bis 0,28 Euro je Aktie angestrebt.

Für 2026 wird ein FFO I in der Spanne von 250 bis 280 Millionen bzw. 0,24 bis 0,27 Euro pro Aktie erwartet. Darin sind die in diesem Jahr geplanten Veräußerungen bereits berücksichtigt. Die Dividende würde sich auf Basis der neuen Dividendenpolitik dann auf 0,120 bis 0,135 Euro pro Aktie belaufen, wie aus einer Präsentation für Analysten hervorgeht.

Die Nettomieteinnahmen lagen im vergangenen Jahr mit 1,183 Milliarden Euro leicht über dem Wert des Vorjahres. Der Anstieg der vergleichbaren Mieteinnahmen konnte den Effekt der Nettoveräußerungen ausgleichen, wie das Unternehmen mitteilte.

Wer­bung Wer­bung

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 999,3 Millionen Euro um 1 Prozent unter Dem Vorjahr.

Das laufende Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 250 Millionen Euro soll bis Jahresende abgeschlossen werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 02:13 ET (07:13 GMT)