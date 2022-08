Aroundtown: Nettogewinn 1H 2022 bei 471 Millionen EUR

Werbung

Vor Notenbankertreffen: DAX vorbörslich freundlich -- Börsen in Fernost erholt -- NVIDIAs Gewinn bricht ein -- SAP-Konkurrent Salesforce schraubt Prognose zurück -- Novartis im Fokus

Fielmann rechnet für 2023 nicht mit besseren Geschäftsaussichten. Qantas kündigt Aktienrückkauf trotz Verlusten an. Aroundtown weiterhin durch Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties gestützt. TotalEnergies weist Bericht über Lieferungen an russische Luftwaffe zurück. TikTok gewinnt bei Jugendlichen im Vergleich zu YouTube, WhatsApp & Co. an Beliebtheit.