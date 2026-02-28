DAX23.791 -3,4%Est505.772 -3,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8100 +1,0%Nas22.517 -1,0%Bitcoin58.980 +0,2%Euro1,1619 +0,1%Öl84,07 +2,6%Gold5.171 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg: DAX vor Stabilisierung -- Börsenverluste in Asien -- Lufthansa vor DAX-Rückkehr? -- adidas will wachsen -- Bayer mit Milliardenverlust -- Conti hat Marge im Blick -- CrowdStrike im Fokus
Top News
Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt Kospi verliert -12 Prozent: Asien-Börsen fallen mit Iran-Krieg weiter - Aktien von Samsung & SK hynix auf Talfahrt
adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert adidas-Aktie fällt trotz geplanten Milliarden-Rückkäufen und Dividendenplus - Führungsriege langfristig zementiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aroundtown rechnet mit weiterem Rückgang des operativen Ergebnisses

04.03.26 07:28 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,76 EUR -0,01 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Grand City Properties S.A.
10,62 EUR 0,18 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Aroundtown (Aroundtown SA) blickt vorsichtig auf das laufende Jahr und rechnet mit einem weiteren Rückgang beim operativen Gewinn. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist peilt 2026 ein operatives Ergebnis (FFO I) von 250 bis 280 Millionen Euro an. Im vergangenen Jahr sei der operative Gewinn vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um neun Prozent auf 288 Millionen Euro gesunken, teilte der Gewerbeimmobilien-Spezialist am Mittwoch in Luxemburg mit.

Wer­bung

Damit lag das Ergebnis des im MDAX notierten Unternehmens am unteren Rand der zuletzt in Aussicht gestellten Zielspanne. Die Prognose für das laufende Jahr liegt zudem unter den Erwartungen der von Bloomberg befragten Experten. Diese hatten bisher im Schnitt einen Anstieg des operativen Gewinns im laufenden Jahr auf dem Zettel.

Aroundtown kündigte in der Nacht auf Mittwoch zudem an, den Anteil an der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP) (Grand City Properties) bis auf knapp 90 Prozent steigern zu wollen. Zudem will das Unternehmen erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen. Der Hauptversammlung soll eine Ausschüttung von acht Cent je Anteil vorgeschlagen werden. Das ist etwas weniger als erwartet.

Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 30 Prozent, gemessen am operativen Gewinn. Diese soll ab dem kommenden Jahr auf 50 Prozent steigen./zb/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aroundtown Property

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aroundtown Property

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Aroundtown SA

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Aroundtown SA

DatumRatingAnalyst
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
16.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
05.12.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
05.11.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
23.09.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
27.08.2025Aroundtown SA AddBaader Bank
13.08.2025Aroundtown SA BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.02.2026Aroundtown SA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.01.2026Aroundtown SA HoldDeutsche Bank AG
23.01.2026Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Aroundtown SA NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.02.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
07.01.2026Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
26.11.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.
26.11.2025Aroundtown SA UnderweightBarclays Capital
27.08.2025Aroundtown SA UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen