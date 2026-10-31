Aroundtown SA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Im abgelaufenen Monat

31.10.26 18:00 Uhr

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Aroundtown SA-Aktie im Überblick.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,967 EUR für die Aroundtown SA-Aktie, was einem Anstieg von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 1,449 EUR entspricht.

1 Experte empfiehlt die Aroundtown SA-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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