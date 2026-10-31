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Aroundtown SA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Aroundtown SA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Aroundtown SA-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
1.44 EUR -0.04 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen

Aroundtown SA Experten haben ihre Einschätzung der Aroundtown SA-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die Aroundtown SA-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,967 EUR für die Aroundtown SA-Aktie, was einem Anstieg von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 1,449 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.1,30 EUR-10,2815.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.1,30 EUR-10,2812.10.2026
Warburg Research3,30 EUR127,7401.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Aktuelle Aroundtown SA Aktie News

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Aroundtown SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Aroundtown SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15.10.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Aroundtown SA Sell Goldman Sachs Group Inc.
01.10.26 Aroundtown SA Buy Warburg Research
07.09.26 Aroundtown SA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.09.26 Aroundtown SA Underperform Jefferies & Company Inc.

Information

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