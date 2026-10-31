Aroundtown SA-Aktie: Was Analysten im Oktober vom Papier halten
Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Aroundtown SA-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Aroundtown SA Experten haben ihre Einschätzung der Aroundtown SA-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die Aroundtown SA-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1,967 EUR für die Aroundtown SA-Aktie, was einem Anstieg von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 1,449 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Verkauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|1,30 EUR
|-10,28
|15.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|1,30 EUR
|-10,28
|12.10.2026
|Warburg Research
|3,30 EUR
|127,74
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com