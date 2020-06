Aroundtown startet Aktienrückkauf

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939) kündigt ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 120 Millionen Aktien zu einem maximalen Volumen von 500 Millionen Euro an. Das Programm startet am 3. Juni 2020 und läuft bis 31. Dezember 2020.

Am 20. Mai hatte die im MDAX gelistete Gesellschaft angekündigt, auf die Auszahlung einer Dividende vorerst verzichten zu wollen und stattdessen eigene Aktien zurückzukaufen. Die Hauptversammlung ist für den 24. Juni 2020 geplant. Aroundtown fusionierte vor kurzem mit TLG Immobilien.

Die Immobiliengesellschaft Aroundtown ist auf Büro-, Hotel- und Einzelhandels-Objekte fokussiert. Die Aktie von Aroundtown ist seit dem 19. März 2018 im MDAX der Deutschen Börse gelistet. An Grand City Properties S.A. hält Aroundtown rund 39 Prozent.

Redaktion MyDividends.de