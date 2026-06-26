Arras Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Arras Minerals hat am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Arras Minerals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,030 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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