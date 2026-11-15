Arrive AI: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Arrive AI hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei -3,37 USD. Ein Jahr zuvor waren -6,240 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 300 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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