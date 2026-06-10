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Artificial Intelligence Technology Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

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Artificial Intelligence Technology Solutions hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Artificial Intelligence Technology Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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