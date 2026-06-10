Artificial Intelligence Technology Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

16.07.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Artificial Intelligence Technology Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Artificial Intelligence Technology Solutions hat am 14.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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