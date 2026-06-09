Artificial Intelligence Technology Solutions stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Artificial Intelligence Technology Solutions hat am 09.06.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das vergangene Quartal hat Artificial Intelligence Technology Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,57 Prozent gesteigert.
Der Jahresumsatz wurde auf 7,75 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 6,13 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.net
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