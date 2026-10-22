Artificial Intelligence Technology Solutions veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Artificial Intelligence Technology Solutions hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,29 Prozent auf 2,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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