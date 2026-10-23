Artificial Solutions International Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Artificial Solutions International Registered lud am 21.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,5 Millionen SEK – eine Minderung von 73,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 20,4 Millionen SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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