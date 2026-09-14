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Artilleriegeschosse

Rheinmetall-Aktie wieder über 1.000-Euro-Marke: Neuer Millionenauftrag treibt Munitionsgeschäft

Rheinmetall-Aktie wieder über 1.000-Euro-Marke: Neuer Millionenauftrag treibt Munitionsgeschäft

Der Düsseldorfer Rüstungs- und Technologiekonzern Rheinmetall hat einen Großauftrag von einem internationalen Kunden erhalten.

Werte in diesem Artikel
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Rheinmetall AG
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Bestellt wurde eine fünfstellige Anzahl von 155mm-Artilleriegeschossen mit einem Wert im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich, wie das Unternehmen mitteilte.

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Die Fertigung der Munition ist bereits angelaufen und soll bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die Geschosse sind mit verschiedenen Nato-Waffensystemen kompatibel und zeichnen sich durch hohe Reichweite sowie Wirkung aus.

Um die steigende globale Nachfrage zu bedienen, baut Rheinmetall seine Fertigungskapazitäten seit 2022 kontinuierlich aus und strebt bis 2030 eine Jahresproduktion von etwa 1,5 Millionen Geschossen an.

Die Rheinmetall-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,39 Prozent höher bei 1.004,40 Euro. Damit wurde die zuletzt unterschrittene 1.000-Euro-Marke wieder zurückerobert.

DOW JONES

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets

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