Arts Way Manufacturing informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Arts Way Manufacturing hat am 09.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 12,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
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