Artson Engineering stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Artson Engineering hat am 16.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,610 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Artson Engineering im vergangenen Quartal 386,8 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Artson Engineering 481,2 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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