Arunjyoti Bio Ventures gewährte Anlegern Blick in die Bücher

11.07.26 06:35 Uhr

Arunjyoti Bio Ventures hat am 09.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,88 Prozent zurück. Hier wurden 82,0 Millionen INR gegenüber 87,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net