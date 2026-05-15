Arunjyoti Bio Ventures gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Arunjyoti Bio Ventures hat am 09.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,03 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,130 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,88 Prozent zurück. Hier wurden 82,0 Millionen INR gegenüber 87,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Arunjyoti Bio Ventures
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arunjyoti Bio Ventures
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Arunjyoti Bio Ventures Aktie News
Arunjyoti Bio Ventures Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Arunjyoti Bio Ventures nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.