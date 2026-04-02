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ARYZTA acquires French distribution business

23.06.26 07:00 Uhr

ARYZTA AG / Key word(s): Acquisition
ARYZTA acquires French distribution business

23.06.2026 / 07:00 CET/CEST

About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)


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View original content: EQS News

Language: English
Company: ARYZTA AG
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Switzerland
Phone: +41 (0) 44 583 42 00
E-mail: info@aryzta.com
Internet: http://www.aryzta.com
ISIN: CH0043238366
Valor: 4323836
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2351148

 
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2351148  23.06.2026 CET/CEST

Nachrichten zu ARYZTA AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu ARYZTA AG

DatumRatingAnalyst
20.02.2013Aryzta haltenVontobel Research
10.12.2012Aryzta neutralSarasin Research
03.12.2012Aryzta holdVontobel Research
03.12.2012Aryzta neutralSarasin Research
30.11.2012Aryzta holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
23.11.2012Aryzta buyUBS AG
20.09.2012Aryzta buySociété Générale Group S.A. (SG)
03.07.2012Aryzta buySociété Générale Group S.A. (SG)
06.06.2012Aryzta buyVontobel Research
05.06.2012Aryzta buyVontobel Research
DatumRatingAnalyst
20.02.2013Aryzta haltenVontobel Research
10.12.2012Aryzta neutralSarasin Research
03.12.2012Aryzta holdVontobel Research
03.12.2012Aryzta neutralSarasin Research
30.11.2012Aryzta holdSociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst

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