ARYZTA acquires French distribution business
23.06.26 07:00 Uhr
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ARYZTA AG
/ Key word(s): Acquisition
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About ARYZTA
End of Media Release
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|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|Ifangstrasse 9
|8952 Schlieren
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2351148
|End of News
|EQS News Service
|
2351148 23.06.2026 CET/CEST
Nachrichten zu ARYZTA AG
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Analysen zu ARYZTA AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.02.2013
|Aryzta halten
|Vontobel Research
|10.12.2012
|Aryzta neutral
|Sarasin Research
|03.12.2012
|Aryzta hold
|Vontobel Research
|03.12.2012
|Aryzta neutral
|Sarasin Research
|30.11.2012
|Aryzta hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2012
|Aryzta buy
|UBS AG
|20.09.2012
|Aryzta buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|03.07.2012
|Aryzta buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.06.2012
|Aryzta buy
|Vontobel Research
|05.06.2012
|Aryzta buy
|Vontobel Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.02.2013
|Aryzta halten
|Vontobel Research
|10.12.2012
|Aryzta neutral
|Sarasin Research
|03.12.2012
|Aryzta hold
|Vontobel Research
|03.12.2012
|Aryzta neutral
|Sarasin Research
|30.11.2012
|Aryzta hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|Datum
|Rating
|Analyst
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