06.11.26 07:00 Uhr

About ARYZTA ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange (SIX: ARYN)

ARYZTA AG / Key word(s): Personnel ARYZTA announces upcoming departure of its CFO 06-Nov-2026 / 07:00 CET/CEST Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ausgewählte Hebelprodukte auf ARYZTA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ARYZTA

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung