ARYZTA announces upcoming departure of its CFO
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ARYZTA AG / Key word(s): Personnel
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Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR
About ARYZTA
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End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|Ifangstrasse 9
|8952 Schlieren
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2429660
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2429660 06-Nov-2026 CET/CEST
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle ARYZTA Aktie News
ARYZTA Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ARYZTA nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.02.13
|Aryzta halten
|Vontobel Research
|10.12.12
|Aryzta neutral
|Sarasin Research
|03.12.12
|Aryzta hold
|Vontobel Research
|03.12.12
|Aryzta neutral
|Sarasin Research
|30.11.12
|Aryzta hold
|Société Générale Group S.A. (SG)