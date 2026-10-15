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ARYZTA to propose Heiner Kamps as new Chairman

ARYZTA AG / Key word(s): Personnel/AGMEGM
ARYZTA to propose Heiner Kamps as new Chairman

15-Oct-2026 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

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Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR

About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)

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End of Inside Information
Language: English
Company: ARYZTA AG
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Switzerland
Phone: +41 (0) 44 583 42 00
E-mail: info@aryzta.com
Internet: http://www.aryzta.com
ISIN: CH0043238366
Valor: 4323836
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2416048

 
End of Announcement EQS News Service

2416048  15-Oct-2026 CET/CEST

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ARYZTA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ARYZTA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
20.02.13 Aryzta halten Vontobel Research
10.12.12 Aryzta neutral Sarasin Research
03.12.12 Aryzta hold Vontobel Research
03.12.12 Aryzta neutral Sarasin Research
30.11.12 Aryzta hold Société Générale Group S.A. (SG)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.