Arzneimittelkandidaten

Roche stellt die klinische Entwicklung eines Arzneimittelkandidaten für zwei Muskelerkrankungen ein, verfolgt die Option des Einsatzes zur Behandlung von Adipositas aber weiter, wie die japanische Tochtergesellschaft des Schweizer Pharmariesen, Chugai Pharmaceutical, mitteilte.

Die Entwicklung von Emugrobart für spinale Muskelatrophie und fazioskapulohumerale Muskeldystrophie (FSHD) werde eingestellt, nachdem Daten aus zwei Studien nicht die angestrebten Ergebnisse erreicht hätten, erklärte das mehrheitlich zur Roche Holding gehörende Unternehmen Chugai. Bei beiden Erkrankungen handelt es sich um seltene genetische Leiden, die Muskelschwäche verursachen können.

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Chugai hatte das Medikament entdeckt und an Roche auslizenziert. In der Mitteilung heißt es weiter, die Entscheidung habe keinen Einfluss auf die Weiterentwicklung von Emugrobart gegen Adipositas, weil dort die wissenschaftliche Begründung weiterhin überzeugend sei.

Die Symptome und zugrunde liegenden Ursachen von Adipositas unterscheiden sich grundlegend von denen neuromuskulärer Erkrankungen wie SMA und FSHD, so Chugai. Die Muskelqualität von Patienten mit Adipositas wird nicht in erster Linie durch Nerven- oder Muskelschwundprozesse beeinträchtigt, und es gibt im Allgemeinen mehr Myostatin - ein Protein, das das Muskelwachstum reguliert, und von einem Anti-Myostatin-Antikörper wie Emugrobart angegriffen werden kann, fügte das Unternehmen hinzu.

Die Entwicklung von Emugrobart in klinischen Studien der mittleren Phase für Adipositas werde wie geplant fortgesetzt, so Chugai.

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Roche hatte zuvor signalisiert, dass es erwartet, 2026 Daten aus Phase-2-Studien zu FSHD, SMA und Adipositas zu veröffentlichen.

Sicherheitsbedenken hätten keinen Ausschlag für einen Stopp der Entwicklung gegeben, da das Medikament in beiden Studien gut vertragen worden sei und es keine schwerwiegenden Nebenwirkungen oder Therapieabbrüche gegeben habe, ergänzte Chugai.

Die Aktie von Roche verliert im Schweizer Handel zeitweise 1,16 Prozent auf 297,40 CHF.

DOW JONES