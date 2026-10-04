Arzneiwerk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

04.10.26 06:35 Uhr

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arzneiwerk -0,050 EUR je Aktie generiert.

Arzneiwerk stellte am 01.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arzneiwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arzneiwerk

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung