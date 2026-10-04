Arzneiwerk: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Arzneiwerk stellte am 01.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arzneiwerk -0,050 EUR je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.net
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