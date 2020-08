Arzt - Haben bei Nawalny keine Spuren von Gift gefunden

Omsk (Reuters) - Die Klinik im sibirischen Omsk hat nach Angaben eines Arztes keine Spuren von Gift in dem schwer kranken russischen Regierungskritiker Alexej Nawalny gefunden.

Die Diagnose stehe vollständig fest, sagte einer der behandelten Ärzte am Freitag weiter. Sie könne aber noch nicht bekanntgegeben werden. Die Mediziner kämpften weiter um das Leben des 44-Jährigen. Zuvor hatte der ärztliche Leiter der Klinik, Alexander Murachowski, erklärt, Nawalny könne derzeit nicht nach Deutschland ausgeflogen werden. Zunächst müsse dessen Zustand Stabilisiert werden. Anhänger Nawalnys haben ein Rettungsflugzeug organisiert, das ihn zur Behandlung in eine Berliner Klinik bringen soll. Die Maschine war laut "Bild" am frühen Freitagmorgen in Nürnberg gestartet und ist Flugdaten zufolge inzwischen in Omsk gelandet. Die Stadt liegt 2200 Kilometer östlich von Moskau.