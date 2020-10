Arzt: Trump geht es 'weiterhin extrem gut'

GO

DAX höher -- Trump schickt US-Börsen abwärts -- Daimler verkauft in Q3 mehr -- Deutsche Bank mit Fusionsplänen -- Großaktionär stockt Commerzbank-Anteil auf -- Schaeffler, Software, PUMA im Fokus

Fed-Chef Powell sieht US-Wirtschaft noch längst nicht über den Berg. Boeing erwartet noch jahrelang deutlich geringeren Flugzeug-Bedarf. Vir und Glaxo treten bei COVID-19-Antikörper in Phase-III ein. Merck lizensiert klinisches Entwicklungsprogramm an Novartis aus. Zulassungsprozess für Corona-Impfstoff von BioNTech startet. Erneut großer Auftrag für Nordex in den USA.