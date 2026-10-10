Asahi Eito gewährte Anlegern Blick in die Bücher

10.10.26 06:35 Uhr

Asahi Eito ließ sich am 09.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asahi Eito die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 2,11 JPY. Im Vorjahresquartal waren -12,330 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,03 Prozent auf 1,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,01 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.net