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Asahi Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Asahi Group Holdings Ltd Unsponsored American Depositary receipts Rptr 1 Shs
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Asahi Group veröffentlichte am 08.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,230 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Asahi Group im vergangenen Quartal 4,80 Milliarden USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Asahi Group 5,06 Milliarden USD umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,540 USD beziffert, während im Vorjahr 0,840 USD je Aktie in den Büchern standen.

Asahi Group hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 19,35 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 19,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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