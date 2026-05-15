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ASAHI INTECC hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

18.05.26 06:35 Uhr

ASAHI INTECC stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ASAHI INTECC ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ASAHI INTECC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 236,5 Millionen USD im Vergleich zu 199,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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