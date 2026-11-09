Ascent Solar Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

09.11.26 06:35 Uhr

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ascent Solar Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 500 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Ascent Solar Technologies hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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