Ascent Solar Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Ascent Solar Technologies hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,30 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,620 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ascent Solar Technologies in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 500 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,2 Millionen USD im Vergleich zu 0,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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