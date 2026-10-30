Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

30.10.26 06:35 Uhr

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret stellte am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 49,37 Prozent auf 1,21 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 812,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net