Ashapuri Gold Ornament: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

09.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,88 Prozent zurück. Hier wurden 779,5 Millionen INR gegenüber 1,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie vermeldet.

Ashapuri Gold Ornament präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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