Ashapuri Gold Ornament: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Ashapuri Gold Ornament präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,250 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,88 Prozent zurück. Hier wurden 779,5 Millionen INR gegenüber 1,02 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion Finanzen.net
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