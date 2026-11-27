ASHDOD REFINERY zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ASHDOD REFINERY hat am 25.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 18,42 ILS beziffert. Ein Jahr zuvor waren -29,250 ILS je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat ASHDOD REFINERY im vergangenen Quartal 3,10 Milliarden ILS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ASHDOD REFINERY 2,98 Milliarden ILS umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf ASHDOD REFINERY
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ASHDOD REFINERY
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen