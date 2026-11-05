Ashland Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

05.11.26 06:35 Uhr

Ashland Global lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 498,0 Millionen USD – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashland Global 478,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,090 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -18,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ashland Global im vergangenen Geschäftsjahr 1,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ashland Global 1,82 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net