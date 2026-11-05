DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 +2,9%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.369 -0,4%Euro 1,1260 +0,3%Öl 94,2 -0,5%Gold 4.117 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Ashland Global verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ashland Global Holdings Inc
63.50 EUR -1.50 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen

Ashland Global lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 498,0 Millionen USD – ein Plus von 4,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashland Global 478,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,090 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von -18,230 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Ashland Global im vergangenen Geschäftsjahr 1,86 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ashland Global 1,82 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Ashland Global Aktie News

Werbung

Ashland Global Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ashland Global nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
29.03.18 Ashland Global Outperform BMO Capital Markets
31.01.18 Ashland Global Neutral Monness, Crespi, Hardt & Co.
16.05.17 Ashland Global Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.
28.11.16 Ashland Buy Deutsche Bank AG
27.01.16 Ashland Buy Monness, Crespi, Hardt & Co.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.