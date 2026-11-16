Ashok Leyland: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
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Ashok Leyland hat am 14.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,43 INR, nach 1,29 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite standen 170,30 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,77 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
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